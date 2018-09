Am 5. September 2018 trafen sich 23 Personen in Kriegstetten zum alljährlichen Ausflug der CVP 60+. Erste Station war das Industriemuseum an der Emme in Luterbach mit dem immer noch in Betrieb stehenden, alten Elektrizitätswerk. Es wurde gegründet, weil die ersten Industrieunternehmen im Wasseramt (Kammgarnspinnerei Derendingen, von Roll Gerlafingen und Papierfabrik Biberist zunächst ohne Strom von auswärts auskommen mussten. Die Energie wurde mit Holzkohle erzeugt. Der Kanal an der Emme führte vorerst nur von Biberist bis Derendingen und wurde erst später bis zur Aare erweitert. Die erste Eisenbahnlinie in der Gegend führte von Herzogenbuchsee nach Solothurn. Von der Station Derendingen aus zweigte ein Gleis bis zur Kammgarnspinnerei ab. Die Wagen wurden darauf von Pferden gezogen. Erst als die erste elektrische Kraftübertragung in Europa (von Kriegstetten in die Schanzmühle in Solothurn) durch den Ingenieur Brown erstellt wurde, konnte der Strom von weiter her bezogen werden. Die damals bedeutendste Unternehmung, die Kammgarnspinnerei, beschäftigte bis zu 600 Personen.

Über Deitingen – Subingen – Oekingen – Kriegstetten gings anschliessend nach Halten wo es im HSV-Clublokal einen Apéro gab. Darauf folgte eine Führung im Museum Wasseramt im Turm in Halten, das wahrlich ein Klein-Ballenberg darstellt. Die ständigen Ausstellungen zeigen ein umfassendes Bild aus dem Leben unserer Vorfahren. Und in einer Sonderausstellung dokumentiert zur Zeit der weit herum bekannte H.P. Zuber aus Luterbach seinen Beruf als Steinhauer.

Weiter gings dann über Drei Höfe und die alte Zürich-Bern-Strasse auf den Steinhof, wo die „Grosse Fluh“, der grösste Findling in unserem Gebiet bestaunt werden konnte. Er wurde vor Jahrtausenden vom inzwischen beinahe weggeschmolzenen Rhonegletscher bis hierher gebracht. Nach einem kurzen Abstecher an den Aeschisee genossen die Teilnehmenden im Sternen in Kriegstetten das Nachtessen. Zum Abschied durfte das Wasserämterliedchen nicht fehlen, das von Edi Gerber mit allen 3 Strophen vorgetragen wurde.

Edi Gerber, Vorstandsmitglied CVP 60+, Halten