Am 27.10.2018 fand das diesjährige Kürbisschnitzen, organisiert durch das neu

formierte Elternforum Schönenwerd, statt. Trotz Regen und kalten Temperaturen wurde in der angenehm warmen Halle der Feuerwehr

Schönenwerd fleissig geschnitzt. Die Kinder haben mit Ihren Eltern und Begleitpersonen aus 79 Kürbissen tolle Werke erschaffen. Wie schon in den vergangenen Jahren konnten wir die Kürbisse beim Stoltenhof in Kirchleerau beziehen und danken Frau Hunziker für den reibungslosen Ablauf.

Um 12 Uhr durften sich dann alle mit einer feinen Kürbissuppe stärken. Diese wurde im Laufe des Vormittags von Philipp Kuhn und Patrick Bogo über dem Feuer zubereitet. Auch das Kuchenbuffet hatte einiges zu bieten, so dass viele vor oder nach dem Schnitzen noch gemütlich Beisammen gesessen sind.

Da es nicht selbstverständlich ist, dass so viele liebe Leute Ihre Zeit und alles andere zur Verfügung stellen möchten wir dieses Jahr ganz viele Menschen Danke sagen. Ohne Ihre Hilfsbereitschaft wäre so ein Anlass nicht möglich.

Ein grosses Dankeschön an die Feuerwehr Schönenwerd, spez. Alessandro Klaiber und Rene Hoppler für die Unterstützung und Anwesenheit. An Käthi Walde, die uns wie jedes Jahr Ihren Kessel und die Feuerschale geliehen hat.

An die Gemeinde Schönenwerd und Daniel Jetzer für das Bereitstellen der Tische und Bänke, an die Suppenköche Philipp und Sabine Kuhn, Simone und Patrick Bogo für die feine Kürbissuppe.

Ausserdem vielen Dank an Priska Crescionini für die Organisation der

Anmeldungen und Silvia Asimakis (Präsidentin Elternforum), die mit uns Neulingen diesen Anlass wunderbar organisiert hat und an alle Bäckerinnen, die uns die leckeren Kuchen spendiert haben.

Und natürlich ein grosses Danke an alle, die gekommen sind und diesen Anlass mal wieder zu einem Erfolg gemacht haben.

Das Elternforum ist fleissig an der Planung der nächsten Anlässe und wird auch für das kommende Jahr wieder Einiges anbieten. Alle Infos dazu sind auf der Homepage www.elternforum-schoenenwerd.ch zu finden (wird teilweise noch überarbeitet). Für Anregungen, Wünsche und Kritik sind wir sehr dankbar, denn wir wollen besser werden! Wer Interesse hat bei uns mitzumachen meldet sich bitte bei Silvia Asimakis.