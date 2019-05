Das Ärztezentrum Limmatfeld (AZLF) in Dietikon hat sein Angebot ausgebaut: Im Bereich Orthopädie und Sportmedizin arbeitet es seit diesem Monat mit der in Dielsdorf ansässigen ADUS-Klinik zusammen. Dadurch wird Patienten mit orthopädischen Problemen im Limmattal eine optimale, wohnortsnahe Versorgung geboten.

Nach der Eröffnung des Physiozentrums Limmatfeld im vergangenen November stellt die Kooperation mit der ADUS-Klinik einen weiteren Meilenstein für das AZLF dar, das seit vier Jahren in Dietikon präsent ist. „Die Region Dietikon entwickelt sich rasant. Entsprechend gross ist auch die Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen. Mit unserer Walk-in-Praxis leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung“, sagt AZLF-Standortleiter Peter Hüsser.

Um auch die zahlreichen Walk-in-Patienten mit orthopädischen Indikationen vor Ort behandeln zu können, ist das AZLF nun eine Kooperation mit der ADUS-Klinik eingegangen. Mit PD Dr. med. Patrick Vavken und Prof. Dr. med. Christoph Erggelet sind seit Anfang Mai zwei ausgewiesene Experten als Belegärzte am AZLF tätig. Da das AZLF auch in den Bereichen Physiotherapie und Rheumatologie gut aufgestellt ist, können diverse Synergien erschlossen werden. Rund um den Rapidplatz in Dietikon ist so ein eigentliches Zentrum für Bewegung entstanden.

Walk-in-Praxis mit kurzen Wartezeiten

Während das AZLF ein Aussenstandort des Kantonsspitals Baden ist, ist die ADUS-Klinik ein privatgeführtes Spital in Dielsdorf mit Leistungsauftrag des Kantons Zürich. Sie ist spezialisiert auf die Fachgebiete Orthopädie, Sportmedizin, Schmerztherapie, Neurologie, Wirbelsäulenchirurgie, Traumatologie und allgemeine Chirurgie und versorgt Patienten unabhängig von ihrer Versicherungsklasse.

„Das Ärzte-Team der ADUS-Klinik ergänzt unser bestehendes Angebot auf ideale Art und Weise. Unseren Patienten können wir so eine ganzheitliche, qualitativ hochstehende und wohnortsnahe Behandlung bieten. Da wir in der Regel kurze Wartezeiten haben, ist unser Angebot zudem auch sehr leicht zugänglich“, sagt Hüsser.

Weitere Infos unter www.azlf.ch