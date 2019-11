Konzert zu St. Gallus und Othmar

William Byrd (1543 - 1623), dem bedeutendsten Komponisten der englischen Renaissance, wird das nächste Konzert zu St. Othmar und Gallus am 10. November 2019 (Beginn 17 Uhr) gewidmet sein. Bereits zu Lebzeiten als "Father of English Musicke" bezeichnet, genoss der Lieblingskomponist von Queen Elizabeth I. und Zeitgenosse von William Shakespeare grosses Ansehen, nicht zuletzt unter seinen Schülern John Bull, Orlando Gibbons und Thomas Morley, die er massgeblich beeinflusste. William Byrd war Organist an der Chapel Royal. Seine Tastenmusik kann als kunstvoll und tiefgründig beschrieben werden, klingt jedoch zuweilen auch sehr fröhlich und sogar unterhaltsam, da sie oftmals Melodien aus der englischen Folklore aufnimmt. Friederike Chylek, die sich in den letzten Jahren auf dieses Repertoire spezialisiert hat, wird auf dem Cembalo ein abwechslungsreiches Programm aus Tanzsätzen, Variationen, Fantasias und Grounds zu Gehör bringen. Herzliche Einladung, der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben. Das Patronat des Konzertes übernimmt die Röm.-kath. Kirche St. Gallus und Othmar Kaiseraugst.