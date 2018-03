Am vergangenen Sonntag, dem Palmsonntag, fand dieses Jahr die Konfirmation der Schulabgänger in der Reformierten Kirche in Seon statt. 15 motivierte Konfirmandinnen und Konfirmanden schlossen ihren Religionsunterricht ab und wurden offiziell als vollwertige Mitglieder in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen. Das lateinische Wort „confirmare“ heisst so viel wie: „bekräftigen und bestätigen“. Diese ursprüngliche Bedeutung der Konfirmation haben die Jugendlichen im Unterricht besprochen und für ihren Festgottesdienst das Thema „Yesterday, NOW, Tomorrow“ gewählt. Ihr persönliches Vorstellen, u.a. mit einem Foto von ihnen als Baby, einem Theater zum Thema, sowie einer passenden Geschichte, zeigte, wie vielfältig das Thema von den Konfirmandinnen und Konfirmanden umgesetzt wurde. Auch beim selbst gewählten Lied von Christina Aguilera „Say Something“ gaben die Konfirmandinnen und Konfirmanden ihr Bestes und erfreuten damit die ganze Festgemeinde, welche den Vortrag mit einem warmen und herzlichen Applaus honorierte. Viele schöne Erinnerungen an die Konfirmandenklasse 2017/2018 sind dem Pfarrer, Jürgen Will, und dem Sozialdiakon, Matthias Fässler, im Sinn und sie wünschen den jungen Erwachsenen zusammen mit der Kirchenpflege alles Gute und Gottes reichen Segen auf ihren zukünftigen Wegen beim „Tomorrow“ und dem Weitergehen als mündige Christinnen und Christen. Ebenso wünschen wir einen erfolgreichen Schulabschluss, einen guten Einstieg in die Berufslehre oder in die weiterführenden Schulen.

Sozialdiakon Matthias Fässler