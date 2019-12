Kolibri Gschichte Chor mit «Vater Martin» in der reformierten Kirche Seengen

Ein besinnlicher und stimmungsvoller Einstieg in die Adventszeit: Unter der Leitung von Pfarrerin Susanne Meier-Bopp und Chorleiter Matthias Hofmann wurde am 1. Advent die Geschichte des „Vater Martin“ mit viel schönem Kindergesang und in liebevollen Theaterszenen vor zahlreich erschienenen Kirchenbesuchern gespielt. Die Kolibri-Kinder haben sich seit den Herbstferien fleissig darauf vorbereitet: Sie lernten Lieder, hörten Geschichten, übten für das Theater, bastelten Theaterutensilien sowie Lichter und gestalteten die Bühnen- und Kirchendekoration. Ein sehr schöner und gelungener Anlass; die Weihnachtszeit kann kommen…