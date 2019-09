Am vergangenen Samstag trafen sich 28 Jahrgänger am Bahnhof in Seon ein, um einen gemeinsamen Tag zusammen zu verbringen. Therese, Paul und André hatten wiederum einen ausgefüllten Tag organisiert. Froh gelaunt setzte man sich in den Zug nach Luzern. Danach hiess es umsteigen nach Brienz über den Brünig. Endlich gab es im Zug Kaffee und Gipfeli und schon bald genoss man die wunderbare Landschaft oberhalb des Nebels. In Brienz erwartete uns schon Werner unser Jahrgänger und Lokiführer bei der Brienz Rothorn Bahn. Mit Dampf und Rauch tuckerten wir den Berg hinauf. Was für ein Panorama! Beim Apero im Gipfelrestaurant und dem anschliessenden Mittagessen ging der Gesprächsstoff bei weitem nicht aus. Nach ein paar Selfies als Erinnerungsfotos und anschliessendem Aufenthalt in Brienz setzen wir uns schon wieder in den Zug heimwärts. In Seon abends angekommen liess die muntere noch gar nicht müde Truppe den Abend in der Pizzeria ausklingen. Es war wieder einmal eine super Klassenzusammenkunft. Wir freuen uns bereits auf die kommende in 5 Jahren. Danke dem OK.