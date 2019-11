Klassentreffen des Jahrgangs 1952 in Kestenholz

Am Freitag, dem 18.Oktober 2019 traf sich die gutgelaunten Jahrgängerinnen und Jahrgänger von 1952 bei Ruth und Martin Guldimann an der Oensingerstrasse 43 in Kestenholz zum Apero. Erfreulicherweise mussten wir nur eine Absenze zur Kenntnis nehmen, so dass 17 von 18 JahrgängerInnen anwesend waren. Den beiden Obgenannten herzlichen Dank für die Einladung und den gespendeten Apero. Nach angeregten Diskussionen spatzierten wir in den "Busch", wo wir bei einer gemütlichen Atmosphäre ein feines Mittagessen einnahmen. Anschliessend kehrten wir ins Oberdorf zurück, wo noch eine Kaffeerunde mit Dessert in der „Kafistube“ anstand. Am frühen Abend war der offizielle Teil zu ende, so dass die Meisten nach Hause gingen. Der harte Kern traf sich nochmals in "Tinus"Gartenhäuschen zu einer Plagierrunde.

Allen,die zum Gelingen des Klassentreffen beigetragen haen, ein herzliches Dankeschön.

Text: Peter Krucker

Foto: Franz Berger