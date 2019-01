Jahresrückblick KiTA Pink Panther, Reinach

Schon wieder einige Wochen können wir dieses Jahr 2019 nennen. Die Zeit läuft wie im Flug. Auch die KiTA Pink Panther in Reinach AG, kann auf ein lässiges Jahr zurückblicken.

Nach einem sehr strengen 2017 mit der Umstellung des neuen Kinderbetreuungsgesetzes des Kantons Aargau (KiBeG) hat die KiTA eher ruhig ins 2018 gestartet. An die Umstellungen durch das KiBeG mussten sich alle erstmals gewöhnen. Das tolle daran ist aber, dass durch die Elternbeitragsreglemente der Wohngemeinden bei ca. 90% der KiTA-Eltern keine Erhöhung der Tarife erfolgte. Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden war auch im 2018 toll. Vielen kleinen und mittleren Gemeinden konnten wir in der Beantwortung von Fragen oder sogar der Umsetzung des KiBeG’s behilflich sein. Wichtige Voraussetzungen für eine gut geführte Kindertagesstätte sind: Personal, das sich voll und ganz den ihnen anvertrauten Kleinkindern und Schülern widmet, sie bestmöglich betreut und fördert. Ein geeignetes Gebäude, das in der näheren Umgebung der örtlichen Schulen liegt, entsprechende Räumlichkeiten und einen Umschwung zum Spielen bietet. All das findet man im Herzen von Reinach AG. Die KiTA Pink Panther ist nun schon in ihrem 15. Lebensjahr. Auch das 2018 war richtig schön: Neben dem normalen Betrieb, konnten auch einige Events durchgeführt werden. Anfangs Februar durften wir in Pink Panther-Vollmontur am Kinderumzug der Fasnacht Reinach mit anschliessendem Monsterkonzert teilnehmen. Im März fand der schon fast traditionelle Elternbrunch statt. Rund 70 Eltern und Kindern verbrachten einen gemütlichen Morgen zusammen mit feinem Zopf, Brot und vielen Leckereien. Im Juli feierten wir das 10-Jahr-Jubliläum unserer Leitung Lea. Zum Schuljahresbeginn 2018/19 Mitte August führte die KiTA eine Apéro-Woche durch. Jeweils von 17-18 Uhr konnten Eltern, Vorstand und Team in der KiTA auf das neue Schuljahr anstossen! Nach dem Arbeiten eine Stunde mit tollen Gesprächen und dem kurzen Innehalten verbringen, ist immer wieder schön! Ende November war auch der Samichlaus in der KiTA zu Besuch. An einem vertrauten, besinnlichen Freitagabend wurden die Kinder auf den Samichlaus und die Weihnachtszeit eingestimmt. Was für ein schönes Jahr haben wir mit Ihnen allen verbringen dürfen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Eltern, Gemeinden, Unterstützer, für ein tolles 2018. Wir freuen uns sehr darauf, auch im 2019 für Sie alle da zu sein.

Der Vorstand und das Personal der KiTA Pink Panther wünscht allen ein tolles 2019. Wir freuen uns, wenn Sie alle uns am 15-Jahr-Jubiläum im September besuchen. Bis bald – Herzlichst, DIE KiTA ZUM WOHLFÜHLEN - KiTA Pink Panther.