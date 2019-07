Zur Kirchgemeindeversammlung erschienen 28 Kirchgemeindemitglieder und ein paar Gäste. Eine an der Versammlung teilnehmende Pfarrerin hielt einen Beitrag über die Flüchtlingsproblematik hierzulande und wie man durch mutige Massnahmen und Verbindungen dieser entgegenwirken kann.



Der Antrag auf Fortführung des Diakonieprojektes "Miteinander Not wenden" in 2020 wurde einstimmig genehmigt. Im Jahr 2018 hat sich dieses Projekt gut bewährt. In der Gemeinde hat sich gezeigt, dass der Bedarf gross ist. Dafür werden die Mittel vernünftig eingesetzt.



Es wurde über die Erfahrungen des 1. Projektjahres berichtet. Der Aufwand hierfür beträgt wöchentlich 14,28% oder 6 Stunden. Hauptsächlich für die älteren Menschen ist diese Hilfe wertvoll, so wurde eine ältere Person beim Umzug in ein Altersheim begleitet. Um auch viele jüngere Menschen für dieses Projekt zu erreichen, wurde Kontakt zu verschiedenen Stellen aufgenommen.



Der Pfarrer und seine Ehefrau möchten gerne aus dem Pfarrhaus ausziehen, da ihre Töchter beide ausgezogen sind. Das Pfarrhaus ist für das Ehepaar zu gross geworden und sie wünschen sich ein eigenes Wohnhaus in Oberentfelden. Dies soll jetzt in baldiger Zukunft umgesetzt werden. Der Pfarrer möchte gerne seine Diensträume im Pfarrhaus behalten, so dass er weiterhin im Pfarrhaus für die Gemeinde präsent ist. Die Wohnung der Pfarrersfamilie im Pfarrhaus könnte vermietet werden, was sich auf die Einnahmen der Gemeinde vorteilhaft bemerkbar machen würde.



Die Kirchgemeindeversammlung ist befugt, den Pfarrer von der Pflicht zum Wohnen im Pfarrhaus und der Pflicht zum Wohnen innerhalb der Gemeinde freizustellen. Die Anträge werden getrennt voneinander behandelt. Mit 24 Stimmen und keiner Gegenstimme wird der Antrag zur Residenzpflicht bewilligt. Zur Wohnsitzpflicht wurden 17 Stimmen und 9 Gegenstimmen gezählt. Der Pfarrer versichert, dass er nur wenn es gar nicht anders ginge, Wohneigentum ausserhalb der Gemeinde kaufen würde.



Der Kostenplan für 2020 wird vorgestellt. Da die Anzahl der Kirchgemeindemitglieder abnimmt, müssen die verbliebenen Mitglieder die fehlenden Einnahmen der Steuern mittragen. Es wurde entschieden, den Steuersatz bei 19% zu belassen, dadurch werden Einsparungen von 10% nötig. Die Löhne des Personals sollen nicht gekürzt werden. Der Pfarrer reduziert seinen Lohn von 80% auf 70%. Beiträge und Zuwendungen sollen kaum gekürzt werden. Desweiteren wurde beschlossen sich weiterhin im Handel mit Devisen mit dem Stammkapital zu beteiligen, hier wurde in den letzten Jahren ein guter Profit erwirtschaftet.



Ein anderes Projekt, nämlich das "Luther-Jahr" wurde vorgestellt. Für Anfang des Jahres sind mehrere verschiedene Events zu dem Thema Luther geplant.