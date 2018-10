Am Samstag 27. Oktober um 19 Uhr und am Sonntag 28. Oktober 17 Uhr gibt es ein Konzert in der Katholischen Kirche Gebenstorf mit dem Jodelklub Horn Gebenstorf. An beiden Konzerte werden Gastformationen auftreten, am Samstag die Vindonissa Singers aus Windisch und am Sonntag die Jodlerfamilie Huber aus Oberbözberg.