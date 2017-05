Am 8. Mai 2017 hat der Verein Kinderkrippe Hexenburg an der Schererstrasse 4 in Solothurn die ordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Kinderkrippe Hexenburg blickt auch im Jubiläumsjahr auf ein stabiles und wirtschaftlich erfolgreiches Jahr zurück.

Das Jahr 2016 stand ganz im Zeichen des 30 Jahr Jubiläums, wo sich die Kinderkrippe Hexenburg mit dem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentieren konnte. Mit dem Erhalt des Labels “Fourchette Verde” wurde ein weiterer Meilenstein erreicht, der die Einhaltung eines gesunden und abwechslungsreichen Speiseplans garantiert.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 3’696.35 ab. Dies ist ein erfreuliches Resultat. Um aber auch in Zukunft eine Kinderkrippe mit einkommensabhängigen Tarifen zu betreiben, bleibt die Kinderkrippe Hexenburg weiterhin zwingend auf Spenden und Subventionen angewiesen.

Aktuell werden in der Kinderkrippe 62 Kinder aus 50 Familien (Stand April 2017) durch 6 Betreuerinnen, 2 Lernende und eine Praktikantin betreut. Eine Köchin sorgt täglich für das leibliche Wohl.

An der Mitgliederversammlung ist der Vorstand mit Reiner Mathys (Präsident), Paul Stiffler, Iris Allemann, Danielle Villiger und Svenja Hügli-Niggemann bestätigt worden.

Weitere Informationen zur Kinderkrippe Hexenburg sind unter www.hexenburg.ch erhältlich.



Solothurn, 11. Mai 2017

Svenja Hügli-Niggemann

Vorstandsmitglied