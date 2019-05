Hübsche Babysachen, traumhafte Mädchenkleider und gut erhaltene Jeans und Shirts für Jungs. All dies und vieles mehr wurde an der Kleiderbörse der JuFaSu in der Mehrzweckhalle in Subingen zum Verkauf angeboten. Dieses Jahr wechselten auch viele Kindervelos, Autositzli und Kinderwagen die Besitzer.

Die Kleiderbörse hat sich inzwischen etabliert und lockt mit den vielen schönen Sachen der Ausstellerinnen und Ausstellern auch kauffreudige Kundschaft an.

Leuchtende Augen gab es auch an der Spielzeugbörse, wo Kinder direkt ihre Spielsachen zum Verkauf oder Tausch anboten und „Neues“ erwerben konnten.

Nicht verpassen: die nächste Kleider- und Spielzeugbörse Subingen findet am 26. Oktober 2019 wieder in der MZH statt.