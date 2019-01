Am Schmutzigen Mittwoch, fand Traditionsgemäss, der Kinderball im Casino Wohlen statt. Weil dieses Jahr Ferienhalber, kein Schülerumzug stattfand, freute es die organisierende Frauen Klicke „d’Wohler Sirene“ umso mehr, dass der Ballsaal innert kurzer Zeit mit regem Treiben gefüllt wurde. Viele „Prinzässlis“ und andere Maskeraden vergnügten sich fröhlich im Casino. Während sich beim Ballon- Künstler über vier Stunden hinweg, eine nie endend wollende Schlange zum Anstehen bildete, sorgte die Göttigesellschaft im Gegenzug dafür, das die Konfetti- Szenen im lustigen Rahmen blieben und sich die Kinder mit viel Spass die Zeit vertrieben… Fasnächtliche Klänge brachte die Heimische Guggenmusik Nordfäger in das lebhafte Balltreiben, bevor die Kammergesellschaft mit einer Bolognese das Finale für die unzähligen Maskeraden einläutete. Die Jury der Maskenprämierung hatte kein leichtes Spiel. Denn bei so vielen Fantasievollen, Verkleideten Kindern, vom Baby bis und mit Mittelstufen Schüler, war das Spektrum enorm gross im Casino. Die tollen Preisen, welche grosszügiger weise vom Kino Rex, Manor und la Gelateria gesponsert wurden, fand aber bei allen Gewinnern grosse Freude.

„D’Wohler Sirene“ bedanken sich bei allen Kinder und Eltern, den mitwirkenden Fastnachtsvereinen und Sponsoren. Dank Ihnen allen, ist es nur möglich, dass auch die nächste Generation, diese Tradition mit Freude weiter führen wird.