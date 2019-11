Kinderball 2019 in Wohlen

Auch dieses Jahr organisierten die Wohler Sirenen mit Hilfe der Göttis den allseits beliebten Kinderball im Casino am "Schmutzigen Donnerstag". Schon vor der offiziellen Eröffnung um 14.00 Uhr fanden sich etliche Masken ein und der Ball konnte beginnen. Trotz Ferienzeit fanden sich zahlreiche Prinzessinnen, Hexen, Indianer, usw zu fröhlichen Runde ein. Auch Murmi und sein Helfer feierten fleissig mit und begeisterten die Kinder mit Ihren Spielen, Tricks und Ballonkünsten. Der Musiker Pit sound steuerte seinen Beitrag zur ausgelassenen Stimmung bei. Es war wieder ein gelungener Anlass, an dem der fastnächtliche Nachwuchs zeigen konnte, dass wir auch in Zukunft das Maskentreiben miterleben dürfen. Die Kinder liessen sich auch dieses Jahr einiges einfallen was die Sujets anbelangt und angesichts des Treibens hat sich die Jury entschieden, eine speziellen Preis für die Stimmungsmache zu vergeben. Ganz speziell möchten wir dem Kino Rex für die uns zur Verfügung gestellten Kinotickets und Michel Wagner für die finanzielle Unterstützung danken, damit wir auch dieses Jahr eine tolle Maskenprämierung durchführen konnten. Folgende Sujet wurden prämiert : bei den Einzelmasken - im 1.Rang Nr. 20 - Prinzessin, 2. Rang Nr. 3 Goldene Haremsdame, 3. Rang Nr. 8 - Spider Man und im 4. Rang Nr. 10 - Hexe, bei den Paaren 1. Rang Nr. 24 - Littering Girls, 2. Rang Nr. 21 - Streberinnen, 3. Rang Nr. 31 Uhren, bei den Gruppen 1. Rang Nr. 14 - Hexen mit Zauberer, 2. Rang Nr. 1 - Blumenmädchen, 3. Rang Nr. 13 - Fledermäuse und der Stimmungspreis ging an die Stadtpolizei Zürich.