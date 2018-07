Am letzten Samstag spielte ein Ensemble von 20 Musikschülerinnen und Musikschülern der Musikschule Zuchwil auf dem Friedhofsplatz in Solothurn ein einstündiges Konzert. Dabei sammelten sie über 600.- Franken für Terre des hommes, eine Organisation, welche Kinder in Not unterstützt. Ein grosses Dankeschön geht an die jungen Musikerinnen und Musiker mit ihren Geigen, Bratschen, Celli, Gitarren und Percussionelementen und auch an die Lehrpersonen Liora Heppner (Hauptleitung), Mariateresa Pagano, Marc Rossier und Andreina Fischer. Für ihre tolle Leistung ernteten sie nicht nur den Spendenbeitrag, sondern auch grossen Applaus vom Publikum.