Kind-Hund Tag des Hundeclubs Weiningen mit dem Elternverein Obrengstringen, EVO

Am Samstag 6.Juni fand in der Dornau in Dietikon ein Kind-Hund Tag unter der Leitung von Micky Taube und Elvira Camenzind des Hundeclubs Weiningen statt, dazu meldete sich der Elternverein Oberengstringen an.

Ziel ist es den Kindern, sowie den Eltern den Umgang und die Begegnungen mit Hunden zu zeigen und ihnen allenfalls Ängste zu nehmen.

In einem ersten Teil wurde ihnen von unserer Hundeleiterin Elvira Camenzind, theoretisch, mittels einer Broschüre, erklärt, wie man sich in Begegnungen mit Hunden verhalten soll. Auch wurde ihnen vorgeführt wie man einen Hund anfasst. Leo, einen Goldenretriever mit Therapie Ausbildung, stand den Kinder zur Verfügung.

In einem zweiten Teil ging es mit dem praktischen Teil weiter.

Zuerst stellte Elvira Camenzind den Teilnehmer die Hunde und ihre Hundeführer vor, danach durfte sich jedes Kind einen Hund aussuchen, mit dem er ,in Begleitung des Hundeführers, einen kleinen Spaziergang machen konnte, wobei das Kind den Hund an der Leine führen durfte.

Anschliessend durften die Kinder mit den Hunden noch einige Übungen machen, dabei musste der Hund auf Befehl durch einen Tunnel geschickt werden um ihn anschliessen zurück zu rufen. Danach musste der Hund noch einen Gegenstand apportieren. Natürlich durften die Leckerli nicht fehlen, auf Wunsch konnten die mutigen Kindern diese selber den Hunden geben.

Danach wurde den Teilnehmern noch einen Einblick ins Arbeiten mit den Hunden und seinen Führern vermittelt. Anny Schmucki zeigte bei einer Vorführung eine glanzvolle Unterordnung, mit Ihrem Hund Wasco. Das Ziel ist auch den Teilnehmern zu vermitteln, dass wir immer mit viel Spass und Freude mit unseren Hunden arbeiten. Es braucht viel Fleiss und Übung bevor man mit einem Erfolg brillieren kann. Das wichtigste ist die Teamarbeit zwischen Mensch und Hund.

Anschliessend durften die Kinder mit den Hundeführern die Hunde in ihre Boxen versorgen.

Hans und Lilli Mair