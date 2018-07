Kids-Tennis-Intensivwoche des TC Belchens

Vom 11. – 14. Juli 2018 fand unter der Leitung von Heidi Eugster, Kids-Tennis-Verantwortliche TC Belchen, die Kids-Tennis-Intensivwoche auf der Tennisanlage im Gnöd in Hägendorf statt.

18 Kids durften in den Kategorien rot und orange ihre Tenniskenntnisse vertiefen. Zur Auflockerung trug der Jongleur Zsolt bei, welcher die Kids in die Künste des Jonglierens einführte. Dank der grosszügigen Unterstützung unseres 50er Clubs war dies möglich. Zusätzlich erhielt jedes Kind noch ein Jonglierset, damit die erlernten Ballkünste auch weiterhin trainiert werden können. Am Samstag stand dann ein Abschlussturnier auf dem Programm. Die motivierten Kids durften ihren zahlreich erscheinenden Eltern und Angehörigen die erlernten Tennisballwechsel vorführen. (Bild: Intensivwoche mit Kids und Leitern)

An der anschliessenden Rangverkündigung erhielten alle Teilnehmer ein Highschool-Tennis-Rucksäckli mit einem Lachgummi. Bei herrlichem Sonnenschein wurde ein Apéro vom Vorstand, vertreten durch Patricia Scussolin, serviert. Die anwesenden J&S Leiter Gaby Kühni, Adriana Bilotta, Heidi Eugster und die beiden Assistenztrainer Joel und Elia Lauper dürfen auf eine gelungene und abwechslungsreiche Woche zurückblicken.