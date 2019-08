Wie in den letzten Jahren führte die Juniorenabteilung des TC Belchen am Mittwoch, 7. August das Kids Tennis High School Turnier während dem Belchen Cup durch.

Das Turnier musste Wetterbedingt in der Tennishalle Trimbach durchgeführt werden, einen herzlichen Dank nach Trimbach für ihr grossartiges Entgegenkommen.

Das bewährte Leiterteam, Adriana, Laura, Gaby, Fritz, René, sowie den Jungleitern Tanja, Joëlle, Hanna und Joël, um Heidi Eugster (Kidsverantwortliche TC Belchen) konnten am Morgen mit der Orangen Kategorie einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen.

Nicht weniger als 16 Orange Kids kämpften ab halb 9 Uhr in Tennis Einzel und Doppel Konkurrenzen sowie im Polysportiven Teil (Seilspringen, Balancieren, Koordinieren, Jonglieren und Konzentrieren) um Punkte und Bestleistungen.

Im Polysportiven Teil ragte Leandro Da Cunha obenauf, im Tennis klassierten sich Luc Altermatt und Levin Brügger mit genau gleichviel Punkten auf Rang 1.

Da es am Kids Tennis High School Turnier des TC Belchen nur Sieger gibt, erhielt jedes teilnehmende Kind eine Medaille und einen Ehrenpreise aus dem schönen Gabentempel.

Mit Spaghetti Bolognese, Napoli und Pesto verwöhnte uns Ottilia zum Mittagessen.

Am Nachmittag kamen noch unsere Jüngsten in der roten Kategorie zum Zuge. Ebenfalls, wie am Morgen wurden im Einzel und Doppel Tennis und die Polysportiven Fähigkeiten getestet.

Hier konnte sich der Oltner Marcel Liechti zum Sieger küren lassen.

Ein wiederum schöner Tennisanlass ging zu Ende und alle freuen sich aufs nächste Turnier.

11. August 2019

René Wüthrich

J+S Coach TC Belchen