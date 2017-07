Sie haben Ihre Ausbildung zum Gesundheitscoach erfolgreich bestanden und sind bereit, eine Karriere als selbständiger Gesundheits- und Fitnessberater zu starten. Glückwunsch! Angesichts des immer weiter verbreiteten Wunsches nach einem gesünderen, harmonischeren Leben fehlt es nicht an potenziellen Kunden, die professionelle Hilfe suchen, wenn es um bessere Ernährung und körperliche Fitness geht.

So weit, so gut. Sie stehen aber ganz Anfang Ihrer Karriere, diese potenziellen Kunden müssen also zunächst einmal auf Sie aufmerksam werden und dann auch noch Lust haben, wieder auf Sie zurückzukommen.

Hier haben wir in zwei Schritten ein paar einfache und kostengünstige Tipps zusammengefasst, mit denen das kein Problem sein sollte:

1) Steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad und gewinnen Sie Kunden

Legen Sie ein Profil in den sozialen Netzwerken an: Stellen Sie sich und Ihr Leistungsangebot möglichst lückenlos vor. Nutzen Sie Ihren Internetauftritt oder erstellen Sie einen eigenen Blog und berichten Sie auch ganz allgemein über gesunde Ernährung und Sport, um auch bei Usern, die sich unter Umständen nicht von Ihrem Beruf angesprochen fühlen, Interesse zu wecken.

Lassen Sie sich in Internetsuchmaschinen und Branchenverzeichnisse eintragen. Schließen Sie sich Netzwerken an, knüpfen Sie Kontakte oder Partnerschaften mit Personen aus der gleichen Branche und spielen Sie sich gegenseitig Kunden zu (Physiotherapeuten, Masseure, Diabetologen…).

Setzen Sie auf Mundpropaganda und persönliche Empfehlungen: Bitten Sie Freunde und Familie, Sie weiterzuempfehlen. Halten Sie dafür Visitenkarten bereit!

Verteilen Sie Flyer an strategisch günstigen Orten: Apotheken, Sportvereine, Beautyinstitute… Verteilen Sie die Flyer zusammen mit einem Kennenlerngutschein, der es den möglichen Kunden erlaubt, Ihre Leistungen zum Vorzugspreis und unverbindlich zu testen.

Besuchen Sie einschlägige Messen, wo Sie auf Ihre Zielgruppe treffen und suchen Sie das persönliche Gespräch.

Halten Sie Vorträge und nehmen Sie an Seminaren teil. Wecken Sie das Interesse an einem gesünderen Alltag und überzeugen Sie die Zuhörer, dass Sie der beste Verbündete dafür sind!

2) Binden Sie Ihre Kunden an sich und belohnen Sie sie für ihre Treue

Die größte Hürde ist genommen, die ersten Kunden buchen ihre Kursstunden. Setzen Sie jetzt den Akzent auf die Kundenbindung:

Sie haben den Status eines Personal Coach: Bleiben Sie erreichbar, antworten Sie Ihren Kunden auch außerhalb der Kurse per Mail oder telefonisch auf mögliche Fragen. Zeigen Sie dem Kunden, dass er Ihnen wichtig ist. Vertrauen und Wertschätzung sind für den Kunden unverzichtbare Kriterien.

Gewähren Sie eine kostenlose Kursstunde, sobald der Kunde eine bestimmte Anzahl Kurse absolviert hat.

Gewähren Sie ihm einen Partnerrabatt, wenn er jemandem zum Training mitbringt.

Bedanken Sie sich für seine Treue: Schenken Sie ihm eine Wasserflasche oder ein Handtuch (vielleicht sogar mit Ihrem Logo bedruckt?), die er zum Fitnesskurs mitbringen kann.

Fragen Sie den Kunden, ob Sie seine Fortschritte auf Ihrer Webseite dokumentieren dürfen: Das motiviert und belohnt ihn zusätzlich und ist für Sie die beste Werbung.

Mit diesen einfachen Tipps gewinnen Sie in Kürze treue und zufriedene Kunden. Und was ist besser, als die Mundpropaganda und das positive Feedback eines Kunden?! Machen Sie sich an die Arbeit und schon bald werden Sie der Gesundheitscoach sein, um den sich alle reißen!