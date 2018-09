Zeigen sie schon länger Interesse am Karatesport? Dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt sich beim Karate-Club Wohlen für einen Anfänger- und Einsteigerkurs anzumelden. Vom 15. Oktober bis zum 10. Dezember 2018 führt der Traditionsclub aus dem Freiamt einen Karate-Neueinsteigerkurs durch. Hier können Männer und Frauen ab 15 Jahren die Gelegenheit ergreifen, von erfahrenen Dan-Trägern (Schwarzgurten) persönlich und individuell ins Karate eingeführt zu werden.

Selbstverteidigung, Körperbeherrschung, Koordinationsvermögen, körperliche und geistige Fitness sind wichtige Bestandteile des traditionellen Karatetrainings und werden schon beim Anfänger gezielt gefördert. Nebst der gesunden Körperhaltung werden also auch mentale Eigenschaften wie Koordinationsfähigkeit, Orientierungs- und Gleichgewichtssinn sowie geistige Flexibilität aufgebaut. Das steigert das persönliche Selbstbewusstsein und gibt die nötige Zielstrebigkeit, was für Kinder im Reifeprozess und für Erwachsene sowohl privat wie auch beruflich sehr von Nutzen ist. Nicht zuletzt bietet auch die im Training erkennbare fernöstliche Mentalität eine willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag.

Das spezielle Angebot des Karate-Club Wohlen beinhaltet eine enge Betreuung und ein gezieltes Einführungsprogramm über einen Zeitraum von zwei Monaten. Die Teilnehmenden geniessen jeweils am Montag von 19:15 bis 21:15 Uhr in der Bünzmatt-Schulanlage Wohlen (Turnhalle 2) lehrreiche Lektionen und erfahren einen tiefen Einblick in die Kampfkunst Kyokushin Karate. Am Ende des Kurses wird den Absolventinnen und Absolventen ein Kursdiplom ausgehändigt.

Daneben finden am Montag, Donnerstag und Freitag die Trainings für Erwachsene, und für Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren jeden Mittwoch ein spezielles Schülertraining statt. Weitere Informationen zum Einsteigerkurs sowie die üblichen Trainingszeiten und –orte sind auf der Website www.karate-wohlen.ch ersichtlich. Interessierte sind selbstverständlich jederzeit willkommen.