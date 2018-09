Am Mittwoch, den 19. September 2018, fand bei schönem Wetter der kantonale Berufsschulsporttag der aargauischen Berufsfachschulen statt. Es nahmen 20 Teams am «Sportucis Maximus» Sportanlass teil. Dieser Berufsschulsporttag wurde von dem Berufsbildungszentrum Fricktal in Rheinfelden organisiert.

Die Team-Mitglieder hatten einen intensiven Tag voller spannenden, anstrengenden und lustigen Herausforderungen.

Auch dieses Jahr stellt der aargauische Berufsschulsporttag einen Höhepunkt im Sportjahr der Berufsschulen dar.

Herzlichen Dank an alle, die daran teilgenommen und mitorganisiert haben.