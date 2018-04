Die Saison 17/18 startete wie jedes Jahr Anfang November.

47 Indiaca-Teams spielten in den Kategorien Damen 40+, Damen A/B/C, Mixed 40+, Mixed A/B und Herren 40+ gegen einander.

Jede Mannschaft verfolgte ihr eigenes Ziel. Sei dies, in die nächst höhere Kategorie aufzusteigen, oder in der jetzigen zu bleiben. Absteigen war sicher kein Ziel.

Doch wie in jeder anderen Sportart, bleibt man auch beim Indiaca nicht verschont davon.

Bei einigen Kategorien war schon ziemlich schnell klar, wer als Favorit steht. Bei anderen hingegen war bis zum Schluss noch alles offen.

Drei bis acht Runden wurden gespielt, je nach Anzahl der teilnehmenden Mannschaften. Die letzte, sogenannte Schlussrunde, fand an diversen Wochenenden statt.

Da der Vorjahres-Sieger jeder Kategorie bestimmen darf, wo die Schlussrunde stattfindet, waren dieses Jahr drei in Niedergösgen, zwei in Himmelried und eine in Däniken.

Jeweils der zweitletzt Platzierte der höheren und der zweit Platzierte der tieferen Kategorie mussten sich in der Woche vom 19.März noch einem Barrage Spiel (BS) stellen. Das Barrage Spiel der Kategorie Mixed A und B findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Jeweils die zwei bestplatzierten einer Kategorie haben sich qualifiziert für das Schweizer Indiaca Turnier (SIT) vom 26.-27.Mai in Bellinzona.

Die Fachgruppe Indiaca gratuliert recht herzlich.