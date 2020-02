Kanti und bbz freiamt messen sich an der NAB Champions Night 2020

Auch Frauen können tschutten!

Zum dritten Mal spielten am Freitagabend in den Hofmatten-Hallen 30 Teams von Kanti und bbz freiamt bis in die frühen Morgenstunden in den Kategorien Damen, Herren und Mixed an der NAB Champions League um die Vorherrschaft im Fussball. Nebst Pokalen und Champagner gab es dank der grosszügigen Unterstützung des Hauptsponsors NAB Wohlen in allen drei Kategorien attraktive Preise zu gewinnen. Die Teams, deren Mitglieder alle ein und derselben Klasse angehören mussten, spielten um gemeinsame Siegesfeiern. Es gab je nach Rangierung Gutscheine für ein leckeres Mannschafts-Festessen im Trendlokal Stars & Stripes auf dem Mutschellen oder aber Gutscheine eines Pizzalieferdienstes, um das Erreichte bei einem Teammitglied zu Hause feiern zu können. Jubeln konnten dieses Jahr vor allem die Kantonsschüler, deren Mannschaften alle drei Wanderpokale gewannen. Im nächsten Jahr werden die bbzf-Teams sicher alles daransetzen, diese Schmach vergessen zu machen.

Die NAB Champions League ist neben der Raiffeisen Unihockey-Night bereits die zweite Kooperation zwischen gymnasialer und gewerblich-kaufmännischer Schule und kantonal einmalig. Beeindruckend ist die Fairness, mir der sich die Jugendlichen an diesem Anlass begegnen. In insgesamt über hundert Spielen musste keine einzige Disziplinarstrafe verhängt werden.

Gegenüber letztem Jahr hat die Zahl der Damen- und Mixed-Teams erneut zugenommen. Es zeigt sich, dass Fussball bei den Frauen immer beliebter wird. Die Damen waren fussballtechnisch teilweise auf Augenhöhe mit den Herren. Die Stimmung war locker und dennoch engagiert, die Spiele auf gutem Niveau. Durch einen ausgeklügelten Spielplan wurden die Teams intensiv gefordert. Zum guten Ambiente trugen auch die professionelle Organisation durch die Sportlehrer beider Schulen sowie der Einsatz offizieller Schiedsrichter bei, die das Geschehen jederzeit im Griff hatten.

Roger Scharpf, Martin Erne

Ranglisten:

Herren

Ritalinis (Kanti G4H) Pferdegeschirr (Kanti G2C) Ballers (Kanti G2D) Panoramablick (bbz E-19-1)

Mixed

FCF2b (FMS F2b) Min Favorit (Kanti G 3B) Salat ASS (bbz E19-3) Es chond ned of d'längi a (Kanti 4E)

Damen