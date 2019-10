Jungrentner/-Innen-Treffen Jahrgang 54 Wangen

33 «neu Pensionierte» trafen sich kürzlich zum Jahrgänger-Treffen, das unter dem Motto «Jungrentner/-Innen-Treffen» im geselligen Rahmen in Wangen und Umgebung stattgefunden hat. Beim Begrüssungs-Apéro im Zunfthüsli der Bären-Zunft Wangen konnten die Teilnehmer auch mit den ehemaligen Ausbildnern Gertrud Baumann und Walter Grob anstossen. Auf dem Säli Schlössli wurde die frohgelaunte Gesellschaft zur grossen Überraschung vom Alphorn Trio «Echo vom Born» empfangen. Die als versierte Stadtführerin bekannte Schulkollegin Emma Anna Studer vermittelte mit ihren Ausführungen zum Säli Schlössli einen interessanten Einblick in die Geschichte des nun wieder neu auflebenden Wahrzeichens der Bürgergemeinde Olten. Während dem feinen Nachtessen im Gasthaus Kreuz in Kappel sorgte die ultimative boy group «Bären-Zwicker» mit ihren musikalischen Einlagen für beste Stimmung und aktivierte mit träfen Schnitzelbänken auch die Bauchmuskeln der ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Der letzte Gedankenaustausch fand dann wieder im Zunfthüsli statt, wo viele den unterhaltsamen Tag ausklingen liessen. Roland Rötheli

Wangen, 7. Oktober 2019