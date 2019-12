Junge Familien gemeinsam auf dem Weg

Sterne erleuchten die dunkle Nacht

Zum Thema Advent mit viel Sternenglanz und Glitzer trafen wir uns Ende November. Zuerst bestaunten wir die Sterne an der Decke und es gab sogar zum Abschluss des Einstiegs ins Thema, Sternschnuppen bei uns im Raum.

Mit der Geschichte, "Der Sternenbaum" stimmten wir uns auf den Advent ein. Am Rande der Stadt wohnte ein sehr alter Mann. Niemand kannte ihn, nicht einmal seine nächsten Nachbarn. Er dachte an früher, das sie als Kinder goldene Papiersterne an die Fenster hängten, damit das Christkind den Weg zu ihnen fand. Aber was ist, wenn ein Sturm die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt und den Einkaufszentren herunterreisst? Was, wenn die Stromversorgung ausfällt? Die ganze Stadt plötzlich in Dunkelheit und Stille liegt? Kein Handy mehr klingelt, kein Fernseher surrt? Ja, Stille sind wir uns nicht mehr gewohnt. Der alte Mann geht aus der Stadt hinaus, ohne dass ihn jemand hört, oder ihm nachschaut. Vorbei an Feldern, zum Hügel, wo sich Himmel und Erde berühren, um goldene Sterne an einen Baum zu hängen. Und als die Kinder und Erwachsenen froh waren, endlich ein Licht gesehen zu haben und dem Glanz am Horizont gefolgt sind, nahm der alte Mann die Sterne vom Baum und schenkte sie den Kindern. Diese trugen die vielen kleinen Sterne nach Hause an die dunklen Fenster der Stadt.

Aus Ton bastelten alle Kinder ihre eigenen Sterne. Mit Tannennadeln-, Tannzapfen-, Häkeltischset- Abdruck wurden diese schön verziert und mit verschiedenen Glitzerdeko "bestäubt". So entstanden viele tolle Sterne. Diese Sterne werden von den Familien selber, während der Adventszeit, an die Wurzel beim Altar in der Kirche aufgehängt und die, welche als Bhaltis mit nach Hause genommen werden durften, beleuchten nun einige Fenster zu Hause.

Bei feinen Guetzli, Lebkuchen, Sirup und Kaffee genossen Gross und Klein das gemütliche Beisammensein der beginnenden Adventszeit.

Die nächste Wegetappe findet am 28. März 2020 von 14.00- ca. 16.00 Uhr im Pfarreizentrum Biberist zum Thema "Ostern" statt. Wir freuen uns auf zahlreiche Familien.

Allen wünschen wir eine besinnliche Adventszeit mit viel hell erleuchteten Sternen.