Mit brennenden Laternenkerzen und leuchtenden Kinderaugen trafen wir uns am 8.Dezember 2018 zur letzten Wegetappe dieses Jahres zum Thema "Samichlaus".

Vom Kellerfahnen- Parkplatz führe der Laternenumzug nicht wie geplant zum Wald (aufgrund des stürmischen und regnerischen Wetters), sondern zum warmen und trockenen Pfarreiheim.

Gemütlich im Kreis sitzend, hörten die Kinder gespannt die Geschichte des Siebenschläfers Glisglis, welcher wie alle anderen Tiere im Wald, unbedingt dem Samichlaus begegnen wollte.

Zu Beginn der Geschichte bauten die Kinder mit den mitgebrachten Nüssen, Tannzapfen und Stroh ein kleines Nest, welches dann den Tieren im Wald gegeben wird. Anschliessend ging es mit der Geschichte weiter. Glisglis hat kalt und möchte am liebsten in seiner Baumhöhle schlafen. Der Samichlaus kommt und hat allen Tieren etwas mitgebracht. Doch wo ist Glisglis? Dieser schläft. Dank der aufmerksamen Eule wird Glisglis wach und springt direkt dem Samichlaus in seine warmen Hände. Als der Samichlaus sich von den Tieren verabschiedet, gingen alle Tiere leise zurück in den Wald. Nur wo ist Glisglis? Dieser hat sich in der Manteltasche vom Samichlaus versteckt.

Als die Geschichte zu Ende war, durften auch wir den Samichlaus und Schmutzli im Pfarreiheim begrüssen. Stolz wurden Värsli erzählt und als Dank liess der Samichlaus uns einen schweren Sack voller Nüsse, Schoggi und Mandarinen zurück. Beim gemütlichen Beisammensein, genossen Gross und Klein das Geschenkte.

Wir freuen uns auf die erste Wegetappe im neuen Jahr und hoffen auf viele Kinder mit Mami und Papi. Wir treffen uns am Samstag 13.April 2019 um 13.30Uhr beim Pfarreizentrum Biberist zum "Palm binden".

Das Team "Junge Familien auf dem Weg"