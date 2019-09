Fulenbach – Jungbürgerfeier 2019

Die Gemeinde hat 13 Jungbürgerinnen und Jungbürger zur traditionellen Jungbürgerfeier eingeladen. 6 junge Damen, 1 junger Herr, 6 Gemeinderäte sowie auch das Verwaltungsteam haben sich zur Feier angemeldet.

Der Abend wurde um 17.30 Uhr mit dem offiziellen Akt eröffnet. Der Gemeindepräsident, Thomas Blum, erläuterte den Jungbürgern ihre Rechte und Pflichten. Mit den Rechten wird ihnen auch die Möglichkeit gewährt, an die Urne zu gehen und zu wählen. Ebenfalls können sie sich aktiv in der Gemeinde einbringen und engagieren. Es besteht die Möglichkeit sich für politische Ämter oder als Funktionäre aufstellen zu lassen. Thomas Blum zeigte auf, wie viele Personen nötig sind, damit sämtliche Funktionen, Ämter und Kommissionen besetzt werden können. Er fordert die jungen Erwachsenen auf, sich aktiv in das Gemeindewesen einzubringen und ihre Ideen und Enthusiasmus einfliessen zu lassen. Mit folgendem Wortlaut stimmten die 7 Jungbürger dem Gelöbnis auf die eidgenössische und kantonale Verfassung zu: „Ich gelobe, Verfassung und Gesetze zu beachten und alles zu tun, was das Wohl unseres Staatswesens fördert und alles zu unterlassen, was ihm schadet.“ Thomas Blum gratulierte den Jungbürgerinnen und dem Jungbürger herzlich. Zur Erinnerung an diesen besonderen Tag überreichte er ihnen eine Urkunde, eine Verfassung sowie ein besonderes „Fulenbacher-Geschenk“.

Mit einem kleinen Apéro im Gemeinderat-Sitzungszimmer schloss der offizielle Teil. Anschliessend dislozierte die Gesellschaft mit dem Car in das Bowling-Center nach Langenthal.

Nach dem Warm-up und Einspielen kämpften die Jungbürger und Gemeinderäten (jeweils „gemischte“ Teams) um die beste Rangierung. Mit wirbelnden Kugeln, Top-Würfen, viel Fun und grossem Ehrgeiz lieferten sich die Bowling-Teams einen spannenden Wettstreit. Den Sieg errang die Mannschaft der Bahn 5 (Gisela, Alina, Rea und Hansueli). Ganz herzliche Gratulation an das Top-Team. Speziell zu erwähnen ist, dass Roli mit einem Glanzresultat von 252 Punkten Leader des Wettkampfs wurde! Stolz präsentierten sich die Teilnehmer im Bowling-Center für das Gruppenbild.

Bei schönem Ambiente im Restaurant „Elemänt“ wurde mit knurrendem Magen auf die leckeren Burger gewartet. Das Menu, Salatteller und „Burger nach Wahl“ mundete allen Teilnehmern bestens. Nach dem feinen Essen gab es noch einen kleinen Abstecher in den „Platzhirsch“, wo der letzte „Schlummertrunk“ genossen wurde. Die Zeit wurde zu eifrigen Diskussionen zwischen den beiden Generationen genutzt. Car-Chauffeur Othmar brachte die aufgestellte Runde sicher nach Hause. Der Anlass bleibt bestimmt allen Beteiligten in bester Erinnerung.

Weitere Impressionen unter www.fulenbach.ch.

Claudia Siegenthaler