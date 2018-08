Am ersten etwas kühleren Sommerwochenende fand die Jungbürgerfeier 2018 im schönen und sympathischen Seetalerdorf Egliswil statt. Der Gemeindeammann Rolf Jäggi begrüsste die Jungbürgerinnen und Jungbürger im Humbelhuus (Gemeindehaus Egliswil) herzlich bei einem kleinen Imbiss und dankte der Ressortvorsteherin Nadia Müller Negro für die gute Organisation. In Egliswil ist der Gemeinderat jeweils in corpore an der Jungbürgerfeier anwesend. Danach ging es traditionsgemäss auf die Go-Kartbahn nach Wohlen. Die Jungbürger und die Gemeinderäte lieferten sich ein spannendes Rennen von zwei Durchgängen. An diesem Tag war der Jungbürger Raphael Keller in beiden Durchgängen der schnellste Kartfahrer - herzliche Gratulation! Der Ausklang der Feier fand im gemütlichen Dorf-Restaurant Bürgis, "Kathis Schmankerl", bei einem feinen Essen und gutem Wein statt.