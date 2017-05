Jung und Alt spannen zusammen für gemeinnützige Arbeit in der Natur



m.w. / Vom 8.5.-12.5.2017 leisteten 20 Lernende der Klasse A25 der Kantonalen Schule für Berufsbildung ksb in Aarau einen gemeinnützigen Arbeitseinsatz in der Natur rund um die Gemeinden beider Erlinsbach. Betreut und begleitet wurden sie dabei von ihren Lehrpersonen, den Projektverantwortlichen Willy Hunziker, Hans Ueli Werthmüller, Kurt Rothhaupt und Ruedi Wittmer sowie einer weiteren munteren Schar Senioren des Vereins der Tier- und Naturfreunde Erlinsbach SO, welche sich als "Gotten und Göttis" um alle Bedürfnisse der Jugendlichen kümmerten und auch vorbildlich Anleitungen gaben, wie der Wald als Naherholungsgebiet in Schuss zu halten sei.



Praktische Arbeit hat bei den Lernenden einen wichtigen Stellenwert, denn es können dabei Erfahrungen für die Berufstätigkeit gemacht und bereits aus den Praktika bekannte Arbeitsweisen vertieft werden. Der Erfolg von gutem Einsatz und ordentlichen Umgangsformen wird schnell sichtbar, was bei den Jugendlichen die Motivation zu weiteren positiven Leistungen steigert und "Selbstwirksamkeitserfahrung" ermöglicht.



Arbeitseinsätze erfolgten in Arbeitsgruppen und umfassten folgende Tätigkeiten:  Wanderwegstücke im unwegsamen Gelände erneuern, Treppenstufen bauen.  300 m Wasserleitung bauen, Gebüsche am Wegrand zurückschneiden.  Platten verlegen und einen Wandschrank für den Holzschopf bauen.  Bänke reparieren, reinigen und malen, Tisch und Grillgitter bei Feuerstelle erneuern.  Holz spalten, Feuerstellen mit Brennholz versorgen, Hölzer bohren ("Bienenhotels").



Die Lernenden leisteten ihren Möglichkeiten entsprechend eigenständige Beiträge und trugen damit ihren Teil zu gelingender Teamarbeit bei. Das Zusammenwirken und der Austausch zwischen Alt und Jung waren geprägt vom Verständnis für einander und der Verständigung zwischen den Generationen. So wurden im Schützenhaus auch Momente gemütlichen Beisammenseins mit Austausch und Gesang ermöglicht, sei's über Mittag oder zum Ende jeden Arbeitstages. Die Verpflegung (Lunchpakete gerichtet von Willi Hunziker, Mittagessen aus der Altersheimküche) war köstlich, reichhaltig und von Rita Werthmüller, Elsbeth Wittmer und Margrith Meier jeweils liebevoll zubereitet und ausgegeben.



Zum Abschluss gab es Dankesworte und ein Geschenk vom Gemeindepräsidenten Markus Von Arx. Auch die Senioren geizten nicht mit Komplimenten für die geleisteten Dienste, sodass die jugendlichen Helferinnen und Helfer den Heimweg mit guten Gefühlen antreten konnten. Auch sie werden diese Woche mit Anerkennung für die unermüdliche Freiwilligenarbeit der Tier- und Naturfreunde in guter Erinnerung behalten.



marcello weber