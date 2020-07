Juliwanderung der Wandersleut vom Oberdorf.

13 gutgelaunte, mit Mundschutz - Masken ausgerüstete Kameraden, trafen sich beim Bahnhof Dietikon zur vorgesehenen Wanderung um den Hallwilersee. Mit der S17 der BDWM ab Dietikon fuhr man nach Wohlen, weiter mit dem Bus nach Meisterschwanden Schulhaus wo der Start erfolgte. Nach kurzem Abstieg zum See, wanderte man dem Uferweg entlang Richtung Seengen. Die abwechslungsreiche Ufergestaltung sowie eine bewundernswerte Vegetation verleitete zu Ferienträumereien. Nach eine Kurzaufenthalt rund um das Schloss Hallwil gings weiter dem See entlang nach Birrwil wo die Mittagsrast vorgesehen war. Im Restaurant Schifflände, ca.110 Mittagsgäste, wurde ein feines und speditiv aufgetragenes Mittagsmahl eingenommen. Nach einer ausgedehnten Mittagszeit gings, ab dem Schiffsteg Birrwil mit dem Kursschiff Seetal nach der Station Delphin. Trotz einer tollen Aussicht auf dem Hallwilersee, beschäftigte uns eine mitreisende Gruppe von Invaliden, welche von einem Betreuer -Team aufopfernd gepflegt wurden. Tief beeindruckt und in Gedanken versunken, Ausstieg bei der Schiffstation Delphin. Nach einem kurzen Aufstieg erreichte man die Busstation Schulhaus in Meisterschwanden. Mit dem Bus nach Wohlen sowie der Weiterfahrt mit der S 17 nach Dietikon wurde ein ereignisreicher Wandertag abgeschlossen.

Kurt Huber