Herzliche Gratulation zum Geburtstag



Am 04. November 2017 feiert Frau Elsa Moser, Holunderweg 5, 5734 Reinach, ihren 94. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.



Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 04. November 2017 feiert Frau Heidi Haller, Neuquartierstrasse 4, 5734 Reinach, ihren 90. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 09. November 2017 feiert Herr Paul Widmer, Altersheim Sonnenberg, Neudorfstrasse 55, 5734 Reinach, seinen 93. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 10. November 2017 feiert Frau Fausta Pepe, mit gesetzlichem Wohnsitz in 5734 Reinach und Aufenthalt im Reusspark, Zentrum für Pflege und Betreuung, Gnadenthal, 5524 Niederwil, ihren 90. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 11. November 2017 feiert Herr Pius Ifanger, Kirchenbreitestrasse 30, 5734 Reinach, seinen 90. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 17. November 2017 feiert Frau Dora Kaiser, Breitestrasse 51, 5734 Reinach, ihren 92. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 17. November 2017 feiert Frau Anna Winkler, Alte Aarauerstrasse 8, 5734 Reinach, ihren 90. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.

Herzliche Gratulation zum Geburtstag

Am 27. November 2017 feiert Frau Maria Theresia Henzmann, mit gesetzlichem Wohnsitz in 5734 Reinach und Aufenthalt in 5737 Menziken, Rötelirainstrasse 34, ihren 90. Geburtstag. Zu diesem hohen Wiegenfeste gratulieren Gemeinderat und Bevölkerung von Reinach recht herzlich.