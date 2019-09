Alljährlich treffen sich die Mitglieder des Männerturnvereins Klingnau zu einem gemütlichen Höck im Turnerstadion. Eingeladen sind auch die Kollegen der Männerriege Klingnau. Rund 30 Personen hatten sich heuer bei schönstem Wetter eingefunden. Geehrt werden die 65- bis 95-jährigen Turner mit einem runden Geburtstag. Von den zehn diesjährigen Jubilaren mussten aus gesundheitlichen oder andern Gründen leider sechs absagen. Dies tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch.

Der Präsident hatte für jeden Jubilar eine kleine Laudatio vorbereitet und die Jubilare staunten nicht schlecht, was in ihrem Geburtsjahr oder gar am Geburtstag selbst so alles passiert war. So wurde Franz Saner am 333. Tag und Erich Siegenthaler am 200. Tag 1938 geboren. Zur gleichen Zeit wurde Italien in Frankreich Fussballweltmeister. Eine gute Flasche Wein mit einer speziellen Etikette wird jeden Jubilar auch später an diese Feier erinnern.

Für das kulinarische Wohl war wie immer Fritz Binz zuständig und wie immer wurde niemand enttäuscht. Von der Suppe bis zum Dessert war alles liebevoll und perfekt zubereitet. Die speziell grossen Bratwürste – Spezialanfertigungen - fanden alle ihren Abnehmer.

Diese alljährliche Feier dient vor allem der Kameradschaft und ist aus dem Vereinsleben des MTV Klingnau nicht mehr wegzudenken.