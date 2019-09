Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des DTV Flumenthal durften 16 aktive Frauen eine 2-tägige Reise unternehmen. Wir fuhren mit dem Zug nach Thun und deponierten vorerst unser Gepäck im heimeligen Hotel Emmental. Anschliessend machten wir uns bei schönstem Wetter zu Fuss auf den Weg, die Stadt Thun zu erkunden. Am Abend konnten wir auf der imposanten Thunerseebühne das Musical „Ich war noch niemals in New York“ geniessen.

Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Schiff nach Oberhofen, wo wir das am See gelegene Schloss Oberhofen mit seiner Magie aus acht Jahrhunderten besichtigten.

Anschliessend ging es mit dem Bus zurück nach Thun, von wo aus wir mit dem Zug die Heimreise antraten. Ein gemeinsames Pizza-Essen schloss unsere schöne Jubiläumsreise ab.

Vielen Dank an unsere Reiseleiterinnen Christine, Nicole und Christine.

Die Frauen des DTV Flumenthal treffen sich jeden Mittwoch um 19.30 Uhr in der Turnhalle Flumenthal, wo uns von unseren Leiterinnen Nicole Zürcher und Anita Flück immer ein sehr abwechslungsreiches Sportprogramm mit Spiel und Spass, Fitness und Volleyball geboten wird.