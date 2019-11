Jubiläumsanlass QV-Lägern Untersiggenthal

Vor genau 30 Jahren am 31. Oktober 1984 wurde der Quartierverein Lägern an seiner Gründungsversammlung in der Cafeteria des Wohnheims Kreuzzelg (heute ARWO) aus der Taufe gehoben. Grund genug, ein Fest zu feiern! Nach einigen Diskussionen war im Vorstand schnell klar, dass das Geburtstagsfest genau am Freitag 31. Oktober 2014 stattfinden soll.

Seit Anfang 2014 wurde im Vorstand über die Umsetzung diskutiert, Ideen aufgenommen, geplant, wieder verworfen, neu geplant, Ressorts verteilt, und gearbeitet. Die Köpfe haben teilweise geraucht, aber zuletzt stand ein Konzept, das alle überzeugt hat: Das alte Casino in Untersiggenthal wurde in ein stimmungsvolles herbstliches Ambiente versetzt; weisse Tischtücher, Kerzenlicht und viele herbstliche Akzente haben dem alten Casino einen ungeahnten Charme verliehen. Kürbisse, Strohballen, Kerzenständer, Blumen und vieles mehr wurden organisiert mit viel Liebe zum Detail arrangiert.

Um Punkt 19.00 h haben die Untersiggenthal Tambouren mit Schmiss und Rhythmus das Abendprogramm eröffnet! Zwischendurch wurde dem Buffet rege zugesprochen und der Schweinebraten vom Smokey mit den herbstlichen Beilagen fand grossen Anklang. Bei der Auflösung des Ballonwettbewerbs vom Quartierz'morge wurden die Gewinner gekürt. Als Höhe- und gleichsam Schlusspunkt des Abendunterhaltungsprogramms trat der Badener Slampoet Simon Libsig auf. In seiner 30-minütigen Performance erzählte er lustige, berührende, nachdenklich stimmende und poetische Geschichten.