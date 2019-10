Jubiläums-Metzgete neu in der Mehrzweckhalle

20 Jahre Metzgete in Obergösgen

Der Sommer ist endgültig vorüber. Die Morgennebel bestätigen uns, der Herbst ist da. Zum Herbst gehört auch der Genuss einer Metzgete mit Blut- und Leberwurst und Allem was dazugehört.

Es freut uns ausserordentlich, dass wir dieses Jahr bereits zum 20. Mal unsere Metzgete durchführen können. Die Männerturner von Obergösgen sind bereit, die Gäste am Freitag, 18. und Samstag, 19. Oktober jeweils ab 17.00 Uhr in der Mehrzweckhalle in Obergösgen zu verwöhnen.

Die Apfelschnitzli-Truppe hat fleissig gerüstet, das Service-Team ist bereit, die Küchenmannschaft, unsere Köche bürgen für köstliches Essen, das Buffet-Team ist für den Getränkenachschub und guten Kaffee verantwortlich. Unser OK hat alles darangesetzt, dass unsere Metzgete zu einem gelungenen und fröhlichen Abend wird.

Unser Angebot umfasst die traditionellen Köstlichkeiten:

Blut-, Leber– und Bratwürste, Koteletten, Rösti und selber gemachte Apfelschnitzli. Der dazu passende Wein oder das kühle Bier begleiten das feine Mahl. Das leckere Essen lässt sich mit einem Stück Kuchen oder Torte versüssen. Zum Abschluss des gelungenen Abends ist unser MTV-Kaffee oder ein feiner Kaffee mit einem Grappa gerade das Richtige.

Unsere Metzgete ist der Anlass, um mit Freunden, Kollegen oder Bekannten einen unbeschwerten Abend bei gutem Essen und Trinken in gemütlicher Atmosphäre zu verbringen.

Wir Männerturner sind bereit und freuen uns auf möglichst viele hungrige Gäste.

Platzreservationen sind unter Natel 079 348 32 37 oder per E-Mail, stephan1.kyburz@bluewin.ch möglich und erwünscht.