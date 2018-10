Frühmorgendlich, in Begleitung von den ersten, herbstlichen Nebelschwaden startete der Jodlerklub Gunzgen seinen diesjährigen Ausflug mit dem Car in Richtung Innerschweiz. Höhe Baldeggersee, welcher uns mit seinen sanft glitzernden Wellen begrüsste, kehrten wir im Landgasthof Mühleholz in Retschwil ein und liessen uns auf der Terrasse von den ersten Sonnenstrahlen erwärmen. Weiter ging die Reise, dem Aegerisee entlang, zur Bahnstation Sattel und hoch mit der Drehgondelbahn zum Mostelberg. Nebst der grandiosen Aussicht und dem kulinarisch hochstehenden Mittagessen gab es noch einen weiteren Höhepunkt. Durch den Vorstand des Jodlerklubs Gunzgen wurde den anwesenden Aktivmitgliedern die Aufnahme von Mitsänger Roland Bürgin aus Wittinsburg vorgeschlagen. Mit grossem Applaus wurde der Genannte als neues Aktivmitglied in den Jodlerklubs Gunzgen aufgenommen. Die Überraschungen waren noch nicht zu Ende. Als Weiteres folgte die Begehung der 374 m langen Fussgängerhängebrücke Skywalk. Auf einer Höhe von 60 m wurden wir mit einem atemberaubenden Blick in die fantastische Bergwelt belohnt. Bei einzelnen Abenteurern konnten auch wacklige Beine festgestellt werden. Ob es von der Höhe oder vom Weisswein herrührte, konnte nicht genau eruiert werden. Nach einer kurzen Wanderung verliessen wir die Höhenstation und fuhren entlang des Vierwaldstättersees nach Weggis zum Zvieri und erfreuten dabei eine Vielzahl von fremdländischen Touristen mit unseren Heimatklängen. Mit vielen, neuen Erinnerungen kehrten wir frohgelaunt nach Gunzgen zurück.

