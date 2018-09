Im Jahr 2016, anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Jodlerklub Frick, studierten die Mitglieder, unterstützt von Projektsängerinnen und -sänger, die Jodlerkantate von Willi Valotti ein. Das damals mit grossem Erfolg in Frick und Zürich aufgeführte Werk kommt nun zu einer Wiederaufführung.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Sonntag, 23. September 2018, 9.30 h, in der Kirche St. Sebastian, Wettingen, diese ergreifende Komposition für Jodelgesang und Orgel zu erleben. Die Kantate besteht neben Orgelpassagen aus den mehrstimmigen Jodelliedern: «Lob und Ehr», «Glaube», «Hoffnig», «Liebi», «Dank und Säge», welche von Talerbecken und Senntumschellen untermalt werden. An der Orgel begleitet uns Lysiane Salzmann, Rheinfelden.