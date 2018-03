Das Jodelchörli Niederlenz lädt am Samstag, 7.4.2018 zu seinem traditionellen Jodlerabend in den Gemeindesaal Niederlenz ein. Das Programm im 1. Teil wird vom Jodelchörli mit einem bunten Strauss an Liedern grösstenteils zum Thema "Blueme" gestaltet. Dazu gibt es Solostücke vorgetragen durch Sabrina Bolliger, welche ebenfalls im Jodelchörli mitsingt. Abgerundet wird der Abend mit der Kappelle Wynegruess, welche musikalisch den Abend umrahmt.

Für den 2. Teil hat sich eine Theaterformation gebildet, welche das heitere Stück «Gueti Vorsätz» einstudiert hat. Freuen Sie sich auf ein pointenreiches Stück.

Tickets können am 27.3./3.4. und 6.4. jeweils von 17.00-20.00h unter Telefon 062 891 80 22 reserviert werden.

Das Jodelchörli Niederlenz freut sich, Sie am 7.4.2018 begrüssen zu dürfen. Türöffnung ist um 18.00 Uhr, das Programm startet um 20.00 Uhr. Die Küchencrew steht ab 18.00h für Nachtessen bereit.