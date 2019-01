Für den 6. Januar 2019 lud die Einwohnergemeinde Matzendorf alle Neuzuzüger 2018 zum «Königs-Kuchen-Essen» ein. Organisiert wurde dieser Anlass wie jedes Jahr durch den Keramikverein. Erfreulicherweise folgten viele Neu-Matzendorfer inkl. Kinder dieser Einladung.

Im Pfarreisaal begrüsste der Gemeindepräsident, Marcel Allemann alle und nutze die Metapher des Kunden und des Königs. Für Allemann sind alle Einwohner sprich Steuerzahler Kunden und somit auch Könige. Könige mit entsprechenden Rechten und Pflichten. Allemann stellte die wichtigsten Merkmale der Stützpunktgemeinde vor. Danach referierten Präsident und Vizepräsident/Kustos der «Freunde Matzendorfer Keramik» kurz über die Keramik im Thal, den Verein sowie das Museum.

Bei Königskuchen und ungezwungener Atmosphäre wurden nach dem offiziellen Teil gute Gespräche geführt und Allemann hofft insgeheim, dem einen oder anderen eine aktive Beteiligung in Verein, Kommission oder generell in der Gemeinde schmackhaft gemacht zu haben. Doch er betonte, dass er es sehr gut verstehen kann, wenn man ohne Verpflichtungen einfach nur in Matzendorf wohnen möchte.

Informationen über den Verein «Freunde Matzendorfer Keramik» oder auch über das Keramikmuseum sind zu finden unter: www.matzendorfer-keramik.ch.