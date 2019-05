„Böhmisch im Herzen“,

war das Motto des Jubiläumanlasses der Staufberg-Musikanten

Nach dem Fernsehauftritt am 4. Juni in der Sendung „Potzmusig“, stand am vergangenen Samstag ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Staufberg-Musikanten auf dem Programm.

Das Jahreskonzert, ergänzt mit der Gastkapelle „Peter Schad und seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten“ aus Deutschland sollte zum Höhepunkt des Jahres werden.

Man wurde nicht enttäuscht. Ein wunderbarer Konzertabend der böhmischen Blasmusik durfte man am Samstag 25. Mai in der Turnhalle in Staufen erleben.

Schon Wochen vor dem Anlass zeichnete sich der Erfolg dieses Abends ab. Die Anfragen nach Plätzen für den Abend wollten nicht abreissen. Die Halle war bis auf den letzten Platz belegt. Die Staufberg-Musikanten haben den Geschmack der Blasmusikfreunde getroffen. Die Idee, zusätzlich zu ihrem eigenen Konzert eine erfolgreiche Kapelle einzuladen ist vollumfänglich aufgegangen.

Ab 18. 00 Uhr konnte man sich aus der Küche, welche durch den Männerturnverein Staufen geführt wurde, verpflegen lassen, um sich dann Punkt 19.30 Uhr durch das Konzert der Staufberg-Musikanten in den stimmungsvollen Abend der böhmische Musik entführen zu lassen.

Schon die in den Titeln der Stücke vorkommenden Worte, wie Sterne, Herzen und Träume verraten, dass diese Musik zur Entspannung beiträgt. Polka, Märsche, Walzer und auch Schlagermelodien mit und ohne Gesang in schönster Form waren zu hören. Auch ein Jodellied gepaart mit der Blasmusik hat zu der besonderen Atmosphäre beigetragen. Zu schnell war der erste Teil des Konzertabends vorbei, doch nach einer kurzen Pause, in der man sich neu verpflegen und sein Glück beim Loskauf versuchen durfte ging es Schlag auf Schlag weiter.

Während den nächsten zwei Stunden wurde das Publikum vom Können und der Lockerheit der Oberschwäbischen Dorfmusikanten mit ihrem weichen, gefühlvollen Stiel verwöhnt. Auch die humorvolle Art ihres Dirigenten Peter Schad, die Moderation zu gestalten war ein Genuss. Neben Solis der einzelnen Register wusste vor allem auch die Sängerin, Carina Kienle zu begeistern. Sie ist das erste Jahr als Sängerin neben dem Flügelhornspiel mit dabei und hat auf Anhieb die Herzen des Publikums erobert.

Peter Schad, bekannt für seine vielen Kompositionen von Polkas, Walzer und Märschen, welche in der Blasmusikszene sehr beliebt sind, zeigte sich selbst hoch erfreut über die Begeisterung der vielen Zuhörerinnen und Zuhörer.

Die Staufberg-Musikanten werden während dem Jahr an mehreren Anlässen zu hören und sehen sein. Als nächstes am Jubiläumsfest der Musikgesellschaft Teufental am 29. Juni oder am Jugendfest in Staufen am 7. Juli.