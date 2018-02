Am 4. März 2018 stimmen wir in Brugg über den Bau des Regenbeckens Altenburg ab.

Das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer sowie die Gewässerschutzverordnung bilden die wichtigen gesetzlichen Grundlagen für die schutzkonforme Entwässerung der Siedlungsgebiete. Nach dieser Gesetzgebung ist häusliches Abwasser- und Industrieabwasser einer Abwasserreinigungsanlage zuzuführen.

Sauberes Wasser (Drainagen, Hangwasser etc.) darf nicht in das Kanalisationssystem geleitet werden, sondern ist zu versickern oder direkt in einen Vorfluter einzuleiten. Strassen- und Platzwasser ist Verschmutzungen ausgesetzt. Dieses kann über den Strassenrand in den angrenzenden Humus abgeleitet werden. Wo das nicht möglich ist, ist es zu sammeln und einer Regenwasserbehandlung (Regenbecken, Mineralölabscheider, Fangkanäle, Siebanlagen) zuzuführen. Beim Trennsystem ist das Strassen- und Platzwasser über eine humusierte Mulde zu versickern und falls dies nicht möglich ist, ist es auch einer Regenwasserbehandlung zuzuleiten.

Dank diesem ausgeklügelten System sind unsere Grundwasserströme und die Oberflächengewässer sauber und können jederzeit für eine hygienisch einwandfreie Trinkwasserversorgung und bedenkenlos zum Bade genutzt werden. Tragen wir auch in Brugg Sorge zu diesem wunderbaren Naturelement!

Daher stimme ich JA zum Regenbecken Altenburg.

Jürg Hunziker, Einwohnerrat FDP