Ausstellung im NäijereHuus

– 26. August 2018

Irma Bucher, Steinköpfe und Skulpturen

Martin Tresch, Malerei

Frau Silvia Sommer, Lehrerin an der Schule für Gestaltung (Bern), sagte es in ihren einführenden Worten über ihren Schüler treffend: Martin Tresch ist ein Künstler, der sich seinen Motiven intensiv, aber nie verbissen annähert. So erlebten ihn alle Lehrer während der Ausbildungszeit. Zu den Bildern, die im NäijereHuus zu sehen sind: In den Jahren 2016/17 fuhr er über hundertmal an den Doubs zwischen Le Theusseret und Soubey, stellte seine Staffelei auf und malte „seine“ Landschaftsmotive. Er will nicht abbilden, er will die Kraft der Natur und die Stimmungen erfassen, als Maler mit der Natur verschmelzen. Mit expressionistischem Schwung, jeweils in einem „Guss“, gestaltete er seine Eindrücke mit kräftigen Pinselstrichen und Acrylfarben auf Leinwand oder Karton. Aus den über 200 Bildern, die bei dieser Arbeit entstanden, wählten wir gemeinsam die 57 eindrücklichsten Bilder aus.

Auf den Bildern sind keine Menschen gemalt, aber Begegnungen mit zuvorkommenden Menschen gab es viele im Jura - vom Parkplatzangebot bis zum wärmenden Kaffee bei garstigem Wetter.

„Steinköpfe oder Kopfsteine?“ Stefan Zemp (Landrat BL) wandte sich in witzigen, versartigen Worten an die Vernissagebesucherinnen und – besucher. Mit seiner kurzen „Zytreis“ startete er im Atelier der Künstlerin, die seit 30 Jahren als Bildhauerin arbeitet. Er trifft dort auf Berge von Steinen, von saumässig hart bis butterweich, in einem wohlorchestrierten Chaos, das die Phantasie galoppieren lässt: Kopfsteine, Skulpturen, Reliefs, der Skizzenständer, Werkzeuge - aber nichts in Reih und Glied! Beim Blick auf die Köpfe im NäiereHuus-Garten, fragen sie sich sicher auch, was die stummen Steingesichter uns wohl mitteilen wollen. Es sind Gesichter, aus dem Stein herausgeschält, die Leben zeigen: Lachen, weinen, träumen. Schauen sie sich nur „Kalinka“ an. Ihr Mund zeigt doch, dass sie eben einen Kuss bekommen hat. Haben sie nicht auch das Gefühl? Ist es Einbildung? Vielleicht sehen sie etwas ganz anderes. Jedenfalls bleibt uns nur das Staunen über die grossartigen Steinköpfe, die uns durch Irma Buchers Können ihre Geschichten erzählen.

Öffnungszeiten der Galerie: Sa/So 14 – 17 Uhr, Mi/Fr 18 – 20 Uhr

Georg Schmid, Heinrichswil