Mit ihrer Geige, Blockflöte, Gitarre oder Querflöte im Gepäck reisten 13 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Frick zusammen mit vier Lehrpersonen in den Schwarzwald.

Mit viel Begeisterung und Elan wurden zwei Irische Stücke eingeübt, die dann am grossen Jubiläumskonzert vom 4. Mai in der Mehrzweckhalle Frick aufgeführt werden.

Es war eine Freude mitzuerleben, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen Musik machen. Sogar am Abend war die Lieblingsbeschäftigung die Musik: es wurde gesungen bis in die Nacht hinein! Auch die Hilfsbereitschaft untereinander und in der Küche wussten die Lehrpersonen zu schätzen, da sie mit der Leitung der Proben und dem Kochen gleich doppelt gefordert waren.

Lassen doch auch Sie sich von dieser Musikbegeisterung anstecken, und besuchen Sie das Konzert der Musikschule!

Musikschule Frick „In Concert“, 4. Mai 2019, MZH 1958, Konzertbeginn 17.00 Uhr.

Luzia Wunderlin