1 Antwort von Chris van den Broeke. Nun ja, ich besitze sie nicht, ich bin Pächter :-) somit aber Ja Selbstständig. im Zunfthaus zu Wirthen bin ich seit 2007, komme nun ins 12. Jahr. Die Wirthe ist eher ein "Winterbetrieb". In den Sommermonaten machen wir einiges weniger Umsatz, da unsere Terrasse nur 46 Plätze hat, das Restaurant jedoch 100, und im Sommer sitzt ja niemand drinnen. Ergo, der Umsatz sinkt, Mitarbeiter sind aber gleich viel da. So habe ich immer Ausschau gehalten nach einem zweiten Betrieb, ein typischer Sommer Betrieb. So kann man besser mit den Mitarbeitern "spielen", sie dort einsetzen wo man sie auch braucht. Mit dem Gallo Nero (ex Restaurant Bistraito) bin ich fündig geworden, denn dies ist mit der grossen Terrasse und dem kleinen Ristorante ein typischer Sommerbetrieb. Und erst noch gleich um die Ecke!