Traumhaft schönes Wetter, gute Stimmung, feines Essen, Ausgang in den Blüemlichäller, tanzen, geniessen, spazieren, wellnessen, Ski fahren, was will man mehr .... Einmal mehr erlebten 22 Leute mit und ohne Behinderung von insieme Solothurn ein schönes Wochenende in Mürren.

Möglich werden solche Freizeitaktivitäten immer auch durch ehrenamtliches Engagement von Begleitpersonen und dem Sponsoring einer Übernachtung mit Nachtessen von dem Hotel Alpina in Mürren. Der Familie Taugwalder sei freundlich gedankt für diese schöne Spende für unsere Vereinigung. Insieme Solothurn organisiert zusammen mit und für Menschen mit Behinderungen Freizeitaktivitäten und Ferien. Mehr Infos für Interessierte auf Facebook und unter www.insieme-solothurn.ch.