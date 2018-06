Indiaca am Kantonalen Turnfest

Das Kantonale Turnfest (KTF) findet alle 6 Jahre, im Jahr vor dem Eidgenössischen Turnfest (ETF) statt. Dieses Jahr war der Austragungsort Gösgen-Niederamt.

Und wir vom Indiaca waren dabei. Trotz Randsportgruppe spielten am Freitag 15. Juni ab 15:00 Uhr zwölf Teams der Kategorie Mixed, im dafür aufgebauten Zelt über dem Tartanplatz, auf drei Spielfeldern gegeneinander um den Sieg.

Wer wollte übernachtete auch gleich im Festgelände, welches sehr gut organisiert war. Kein Wunsch kam zu kurz. Eine reichhaltige Speisekarte und diverse Getränke luden zum Verweilen im Festzelt ein. Auch für gute Laune war gesorgt, mit den Bands unique und „the Disco Kings“ die am Abend im Festzelt spielten. Für einige war es sicher eine kurze Nacht, denn am Samstag 16. Juni ging es um 8:30 Uhr schon wieder los mit den Kategorien Damen und Herren. Um 8.00 Uhr trafen sich dreiundzwanzig Damen und sechs Herren zur Spielführersitzung. Neunundzwanzig Teams, das ist ja grossartig.

Alle da, dann kann jetzt gestartet werden.

Die Kategorie Damen wurde in vier Gruppen aufgeteilt. Die Herren spielten in einer Gruppe.

Jede Mannschaft spielte in ihrer Gruppe gegen jeden. Die Gruppenersten trugen danach die Spiele um den Sieg aus.

Heiss ging es zu und her auf den Plätzen, denn jeder wollte Gruppenerster werden. Trotz der Hitze im Zelt, ging es aber zügig vorwärts. Gespielt wurde nicht nach Zeit, sondern nach Punkten. In zwei Sätzen a 25 Punkte wurde gesmasht, geblockt und hart gekämpft. Gestartet wurde in den Vorrundenspielen bei 8:8. Somit wurden die Begegnungen nicht all zu lang. Die Finalspiele wurden bei null gestartet und auf zwei Gewinnsätze gespielt.

Auf dem einen oder anderen Feld war bis zum Schluss nicht klar, wer in die Finalspiele einzieht. Es wurde um jeden Punkt gekämpft. Da blieb die eine oder andere Schramme vom Tartanplatz nicht aus.

Nach einem langen Tag endeten um 17:00 Uhr die letzten Finalspiele, woraus sich die folgende Ranglisten ergaben:

Freitag 15. Juni

Mixed:

Büsserach 1 Niedergösgen 2 Hessigkofen – Tscheppach

Samstag 16. Juni

Damen:

Niedergösgen 1 (seit Mai Schweizermeister) IC Obergerlafingen Niedergösgen 2

Herren:

Niedergösgen Rothrist Satus Balsthal Indiaca

Die Fachgruppe Indiaca gratuliert den Kantonalturnfest – Siegern und bedankt sich bei allen für ihr Engagement den Indiaca-Sport bekannter zu machen.

Fachgruppe Indiaca

Yolanda Hiestand