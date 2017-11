Vor über einem Jahr begannen die ersten Vorbereitungen. Das OK wurde gebildet und machte sich Gedanken, wie könnte man die nächsten Schweizer Karate Meisterschaften des Verbandes SKISF (Shotokan Karate-Do International Swiss Federation) gestalten? Denn eines war klar, die Turniere werden 2017 in Gebenstorf stattfinden. Feiert doch der Verein Kunshi Karate Do Gebenstorf in diesem Jahr sein 10jähriges Bestehen.

Am 18. und 19. November massen sich Karatekas aller Alters- und Gurtklassen und konnten zum Teil Freude aber auch Enttäuschungen erleben. Am Samstag traten über 120 Erwachsenen und am Sonntag sogar 250 Kinder und Jugendliche an. An diesem Tag war auch die Zuschauertribüne mit an die 300 Besucher zum Bersten voll.



Am Samstagabend organisierte der Verein Kunshi Karate Do Gebenstorf ein Essen und 90 Personen genossen die feinen Speisen. Eine Gruppe Karatekas überraschte den Vorstand und die anwesenden Gäste mit einer einstudierten Performance (halb Tanz / halb Karate). Dieses spezielle „Dankeschön“ und eine Fotopräsentation, welche über die 10 Vereinsjahre zurückblicken liess, rundeten den Abend ab und werden sicherlich allen Anwesenden in guter Erinnerung bleiben. Rundum ein gelungener Anlass.

2018 stehen wiederum spannende Turniere und Anlässe auf dem Programm. Schauen Sie doch mal rein bei einem Training in der Turnhalle Brühl am Montag und Freitag ab 18.30 Uhr oder informieren Sie sich auf kunshi.ch.

Yvonne Parolini-Tsiros