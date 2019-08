Verehrte Freunde der Gaumenfreude und der Tanzmusik

Wir begrüssen sie recht herzlich zum diesjährigen Beizlifest in Obergösgen. Auch in diesem Jahr möchten wir ihren Gaumen vor Freude weinen lassen.

Ob bei geschmolzenen Milchprodukten, gebackenem Seetier, saftiger Fettpeitsche vom Roste oder italienisch angehauchten Pastaspezialitäten...geniessen sie was sie gelüstet und lassen sie ihre zirka 4000 Nervenenden in ihrer Mundhöhle tanzen. Zudem feiert die Güggeli-Beiz dieses Jahr sein Comeback! Bei wohltemperierten Hopfengetränken, Traubensäften oder kreativ gemixten Drinks können sie ihren Besuch bei lässiger sowie rockiger Live-Musik ausklingen lassen und dabei geschmeidig mit den Hüften kreisen. Die Schiessbude und der Confiseriewagen werden einen Hauch von Chilbi ins Unterdorf bringen. Ausserdem wird das Team der Jugendarbeit erneut vor Ort sein.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Festlich

OK Beizlifest Obergösgen

6.- 8. September 2019

Öffnungszeiten

Freitag, 18.00 Uhr - 02.00 Uhr

Samstag, 18.00 Uhr - 02.00 Uhr

Sonntag, 11.00 Uhr - 18.00 Uhr

Im Obergösger Unterdorf