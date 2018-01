Unethische und nicht legale Geschäfte auf dem Kunstmarkt sind wohl keine Seltenheit mehr. Im Jahr 2015 kam es zu einem deutlich sichtbaren Boom auf dem Kunstmarkt und es gibt hier keine ausreichenden Reglementierungen. Die Autorin und Kunstmarktexpertin Georgina Adam vergleicht diesen Trend mit Bewegungen im Drogenhandel. Sie ist die Autorin des Buches „Big Bucks. The Explosion of the Art Market in the 21st Century“ und schockiert im Jahr 2018 mit ihrem neuen Buch „Dark Side of the Boom“.

Geschehnisse auf dem Kunstmarkt

Georgina Adam unterhält den Leser mit bekannten Skandalen, die den Kunstmarkt sichtbar getroffen haben. Kriminelle Machenschaften, Marktmanipulationen und sogar Geldwäsche stehen als Vorwurf im Raum. Beispiele belegen, wie teils auf dem Markt mit Kunst und Geld umgegangen wird.

Ein Fall von Kunst-Titanen

Große Global Player auf dem Markt streiten sich vor Gericht. Dabei geht es um einen Rechtsstreit zwischen dem Kunsthändler, Freihafenbetreiber und Spediteur Yves Bouvier und dem russisch-zypriotischen Oligarchen Dimitri Rybolowlew. Der Rechtsstreit begann Anfang 2015 und es ist nicht ganz klar, ob dieser bereits abgeschlossen ist.

Es geht in dem Streit um den Einkauf von Kunst durch den Kunsthändler Bouvier im Wert von zwei Milliarden Dollar. Rybolowlew klagt nun gegen die überzogenen Provisionen. Diese Vorkommnisse erschüttern den gesamten Kunstmarkt, da Bouvier zu den wichtigsten Kunsthändlern auf dem Markt zählt.

Es geht um bedeutende Kunst

Adam Bouvier hat für Rybolowlew bereits das geschichtsträchtige Werk „Salvator Mundi“ von Leonardo da Vinci eingekauft. Bouvier erstand das Kunstwerk aus einem Privatverkauf für gerade einmal 80 Millionen Dollar. Dieser Kauf wurde über Sotheby's abgewickelt. Bouvier verkaufte dann im Jahr 2013 das Gemälde an Rybolowlew für 127,5 Millionen Dollar. Im Vorjahr wurde es für 450 Millionen Dollar wieder versteigert. Auf mynewart.de findet sich schöne und auch wertvolle Kunst für weitaus weniger Geld. Dort wird legal mit ästhetischer Ölmalerei gehandelt.

Spannende Preismanipulationen

Dies ist natürlich kein Einzelfall. Es kommt auf dem Kunstmarkt noch zu viel mehr Ereignissen, wie beispielsweise Preistreiberei. Der Preis wird hier künstlich und bewusst in die Höhe getrieben. Hierzu veröffentlicht sie ein Interview mit dem Kurator, Sammler und Kunsthändler Stefan Simchowitz. Dieser sieht sich als Disruptor des Marktes. Auf diesem kommt es zum Beispiel zum schnellen Kauf und Verkauf von Werken junger Künstler. Hierdurch steigt der Preis rapide an. Der Vorgang wird auf dem Markt als Flipping bezeichnet.

Einfache Rechtsverletzungen

In der Kunstszene wird insbesondere das Copyright verletzt. Das Buch zeigt den bekannten Fall von Jeff Koons und Richard Prince auf. Fälle von Fälschungen und Authentifizierungen stehen nicht weniger an der Tagesordnung, als besondere Konstellationen und Streitfälle zwischen Sammlern, Händlern, Künstlern und Beratern. Ein weiterer bekannter Fall in diesem Zusammenhang steht mit dem Andy Warhol Art Authentication Board in Verbindung, welches durch die hohen Prozesskosten letztendlich gezwungen war zu schließen.

Fälle von Geldwäsche

Bei offiziellen Auktionen kommt es kaum zu illegalen Machenschaften. Doch darüber hinaus ist Geldwäsche sicherlich ein schwerwiegendes Thema. Ohne Überwachung kommt es zu ständigen Rechtsverletzungen. Dies erklärt im Buch auch die Schweizer Anwältin Monika Roth. In ihrem Bericht aus dem Jahr 2016 zitiert sie neun Punkte, die zeigen, wie sehr sich Kunst für Geldwäsche eignet. Diese Punkte entnimmt sie der Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiken (KGGT).

Ein Fazit des Buches

Die Autorin Adam behandelt ganze 45 Rechtsfälle in ihrem Buch. Sie hat sogar schwere Fälle angesprochen und diese mithilfe von FBI, Rechtsanwälten und Steuerberatern aufgedeckt. Keine Seltenheit waren Fälschungen, Steuerbetrug oder eben Geldwäsche. In den letzten zehn Jahren wird der Geldmarkt glücklicherweise aber stärker reguliert. Hierdurch wurden Fälle von Geldwäsche noch stärker reguliert. Illegaler Handel sucht aus diesem Grund nun bereits nach Ausweichmärkten.